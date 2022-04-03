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ارتفاع كبير في البورصة المصرية حيث شهد سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر المصري، زيادة 4٪، كما ارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس، أكبر بيوت الاستثمار المصرية، 9٪.
وتراجع أغلب بورصات الخليج
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ارتفاع كبير في البورصة المصرية حيث شهد سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر المصري، زيادة 4٪، كما ارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس، أكبر بيوت الاستثمار المصرية، 9٪.
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