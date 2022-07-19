وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة غازبروم الروسية، مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلايديمر بوتين لإيران، وفقا لما نقلته وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) الثلاثاء.

ووفقا للبيان، تم التوقيع على الوثيقة وتستهدف تطوير حقول غاز إيرانية.

كما تتضمن المذكرة تبادل الغاز، واستكمال مشاريع للغاز الطبيعي المسال، وإنشاء خطوط أنابيب لتصدير الغاز، وغيرها من التعاون العلمي والتكنولوجي.

ويأتي التعاون الروسي الإيراني، في وقت تواجه موسكو ضغوط بسبب العقوبات الغربية ضدها، وصعوبة توصل الغرب وأوروبا لاتفاق بشأن برنامج النووي الإيراني.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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