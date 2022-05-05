ارتفعت أسعار العملات المشفرة، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة بنسبة 0.5% يوم الأربعاء.

وبعد اعلان الفيدرالي، يوم الأربعاء، اخترقت Bitcoin بيتكوين مستوى 40 ألف دولار، لتسجل العملة المشفرة الأشهر أكبر ارتفاع لها منذ شهرين تقريبا، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، يوم الخميس، بلغ سعر بيتكوين 39.78 ألف دولار بارتفاع 4.66% خلال آخر 24 ساعة، كما ارتفعت عملة ايثيريوم 5.4% إلى 2.94 ألف دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

© ZAWYA 2022