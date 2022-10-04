تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي للسلع في مصر على استيراد 38 ألف طن زيت، موزعة بين 11 ألف طن زيت عباد شمس و27 ألف طن زيت صويا خام، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم الثلاثاء.

وكانت الهيئة أعلنت على موقعها الإلكتروني عن مناقصة لاستيراد 40 ألف طن من الزيت مقسمة إلى 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد شمس.

ويغطي الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الزيت بمختلف أنواعه احتياجات منظومة التموين لنحو 5.4 شهر، بحسب بيان صادر عن وزارة التموين في 21 سبتمبر الماضي.

وبداية من مطلع نوفمبر المقبل ستتعاقد هيئة السلع التموينية فقط مع الموردين الأعضاء في البورصة المصرية للسلع، بحسب ما أعلنته سابقا.

والبورصة المصرية للسلع هي سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين وهي آلية للتسعير من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، وتم الانتهاء من إجراءات تأسيسها في سبتمبر 2020، بحسب موقعها الإلكتروني.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا