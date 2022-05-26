تستهدف مصر زيادة صادراتها الزراعية إلى 3.6 مليار دولار بحلول العام المالي المقبل، وزيادة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65% بحلول 2025 بحسب بيانات رسمية.

وأظهرت بيانات نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، يوم الخميس، خطة مصر لزيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليار دولار بالعام المالي القادم 2022- 2023

من 2.4 مليار دولار في العام المالي السابق 2021- 2020.



وتبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو من كل عام.

وتتوسع مصر في الرقعة الزراعية من خلال إضافة 500 ألف فدان خلال العام المالي المقبل، وفقا للبيانات، ما يدعم خططها لزيادة الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 65% بحلول 2025 مقابل اكتفاء ذاتي 45% في 2020.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح عالميا، و تأثرت بتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وهما دولتان رئيسيتان في وارداتها.

تستهدف مصر أيضا زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الذرة من 24% في 2020 إلى 32% في 2025 والفول من 30% في 2020 إلى 80% بحلول 2025.

واللحوم من 57% إلى 65% في نفس الفترة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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