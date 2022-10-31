رفعت الإمارات أسعار بيع البنزين والديزل لشهر نوفمبر 2022، بعد خفضها لمدة 3 شهور على التوالي، وفقا لبيانات مؤسسة الإمارات العامة للبترول المنشورة على حسابها على تويتر يوم الاثنين.

وأصبحت أسعار الوقود لشهر نوفمبر كالآتي: بنزين إي بلس 91: 3.13 درهم (0.85 دولار)، وبنزين 95: 3.20 درهم (0.87 دولار)، وبنزين 98: 3.32 درهم، والديزل: 4.01 درهم.

وكانت الأسعار خلال شهر أكتوبر كالآتي: بنزين إي بلس 91: 2.85 درهم، وبنزين 95: 2.92 درهم، وبنزين 98: 3.03 درهم، والديزل 3.76 درهم.

ويعني هذا أن الزيادة في أسعار الوقود خلال نوفمبر تتراوح بين 0.25 و0.29 درهم.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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