تتوقع البورصة التونسية إدراج 3 أو 4 شركات جديدة من القطاع الخاص هذا العام، إحداها في مجال صناعة الحديد تسمى"INTERMETAL"، بحسب الرئيس التنفيذي لبورصة تونس، بلال سحنون، لزاوية عربي.

وأضاف سحنون، خلال الحلقة الجديدة من بودكاست الطاقة والسلع الذي أذيع مساء الخميس الماضي، ان " 2022 كان عنا 2 إدراجات فقط .. بالنسبة ل2023 من المؤمل ان يكون عنا بين 3 و 4 شركات أخرى جايه (قادمة) من القطاع الخاص لأن القطاع العام لسه مفيش ولا قرار واضح بالنسبة لإدراج شركات عمومية في السوق".

وأضاف سحنون أن من بين هذه الشركات المتوقع إدراجها في البورصة سنة 2023 شركة "INTERMETAL" وهي شركة صناعية متخصصة في إنتاج حديد البناء ومنتجات الصلب تأسست في سنة 1990. وقد أعلنت الشهر الماضي نيتها إجراء طرح عام أولي.

وقال سحنون أن بورصة تونس واحدة من أصغر البورصات في المنطقة.

وأضاف أنه من حيث الحجم، تضم بورصة تونس 82 شركة ولا تظهر على رادارات المستثمرين مقارنة بالبورصات العربية كـ"تداول" والبورصة المصرية حيث لا يتعدى حجم التداول تقريبا 2 أو 3 مليون دولار في اليوم بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 24 مليار دينار تونسي وهو ما يعادل 8 مليار دولار. ويستحوذ القطاع البنكي على 50 % من الشركات المسجلة.

ودعا سحنون الى تنويع مجالات الاستثمار عبر إدماج قطاعات الطاقة والسياحة والفلاحة الذي سيسمح بتطوير حجم الاستثمارات في السوق المالية التونسية.

وعن تطورات قرض ال1.9 مليار دولار الذي تسعى تونس للحصول عليه من صندوق النقد الدولي و لم يتم البت بشأنه بعد، قال سحنون: "مش متأكد، لكن قناعتي الشخصية ان تونس وصندوق النقد الدولي سيجدان حل مناسب في بعض الأسابيع المقبلة وإن شاء الله قبل نهاية الثلاثي الأول (الربع الأول) سيقع الاتفاق على المبلغ وعلى البرنامج".

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(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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