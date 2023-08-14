تدرس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) رفع عرض غير رسمي قدمته للاستحواذ على شركة اللدائن والكيماويات الألمانية "كوفيسترو" إلى نحو 11.6 مليار يورو، شريطة موافقة الشركة الألمانية على الدخول في محادثات رسمية مع أدنوك، بحسب ما نقلته وكالتا بلومبرغ ورويترز يوم الاثنين.

يأتي هذا فيما تسعى أدنوك، المملوكة لحكومة إمارة أبوظبي، إلى التوسع في إنتاج النفط والغاز والكيماويات على مدار السنوات المقبلة.

ووفق مصادر الوكالتين، فقد أبلغت أدنوك شركة كوفيسترو شفهيا أنها قد ترفع عرضها إلى 60 يورو للسهم، مما سيجعل قيمة العرض نحو 11.6 مليار يورو (12.6 مليار دولار).

وكانت أدنوك قد رفعت في يوليو الماضي عرضها إلى 57 يورو للسهم من 55 يورو للسهم.

ويمثل العرض الجديد زيادة بنحو 29% عن سعر إغلاق سهم كوفيسترو يوم الجمعة الماضي.

ولا تزال المشاورات جارية، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن العرض، وفق الوكالتين.

وتصنع شركة كوفيسترو مواد تُستخدم في الصناعات الكيميائية والنقل، والبناء، والإلكترونيات، وفي مستحضرات التجميل والصحة وغيرها، ولديها 50 موقع إنتاج في أنحاء العالم، بحسب موقعها الإلكتروني وحسابها على لينكدإن.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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