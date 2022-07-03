أُعلن يوم الأحد السعر النهائي للطرح العام الأولي لشركة الآمار الغذائية السعودية عند 115 ريال سعودي (نحو 30.7 دولار) للسهم الواحد، بعد انتهاء مرحلة بناء سجل الأوامر، بحسب بيان لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية المستشار المالي لعملية الطرح.

وتعني عملية بناء سجل الأوامر أن الشركة التي ستطرح أسهمها تسمح للمؤسسات المالية التي عينتها لتنفيذ الاكتتاب بشراء الأسهم قبل الطرح ثم بيعها للمستثمرين، وذلك لتحديد سعر الطرح.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأربعاء 20 يوليو الجاري، لنحو 1.06 مليون سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وتشمل عملية الطرح الأولي التي أُعلن عنها في يونيو، 41.7% من أسهم الشركة لإدراجها في السوق الرئيسية للبورصة السعودية (تداول)، بحسب الجدول الزمني المُعلن.

وتعمل الآمار الغذائية منذ 30 عام في مجال تشغيل مطاعم الخدمة السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وتشغل الشركة 523 فرع لعلامة دومينوز، و44 فرع لعلامة دانكن دونتس، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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