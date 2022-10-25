حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الثلاثاء من استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية التي قال إن فقدانها قد يصبح "مؤلم" في الأشهر المقبلة.

وفي مداخلة له في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، قال الأمير عبد العزيز إن الناس تستنزف احتياطي الطوارئ الخاص بها وتستخدمه كآلية للتلاعب بالأسواق فيما الغرض من الاحتياطي هو التخفيف من نقص الإمدادات.

ولم يسم الأمير الولايات المتحدة التي لجأت في الأشهر الأخيرة إلى السحب من الاحتياطي الاستراتيجي المخصص للطوارئ كأداة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

"من واجبي التوضيح للعالم أن خسارة مخزون الطوارئ قد يصبح مؤلم في الأشهر المقبلة."

وأضاف الأمير عبد العزيز أن إمدادات النفط من أرامكو السعودية إلى أوروبا تضاعفت تقريبا إلى 950 ألف برميل (في اليوم) في سبتمبر من 490 ألف برميل (في اليوم) على أساس سنوي.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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