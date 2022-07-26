وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة المصرية بالإجماع على الاستجابة لعرض الشراء المقدم من شركة شيميرا الإماراتية لشراء كل أو بعض أسهم الشركة في بنك الاستثمار المصري بلتون مقابل 1.485 جنيه (0.079 دولار) للسهم، وفقا لبيان من الشركة للبورصة المصرية الثلاثاء.

وتم القرار خلال اجتماع مجلس إدارة أوراسكوم المالية الاثنين. وبعد الإعلان عنه ارتفع سهم أوراسكوم المالية 2% بينما انخفض سهم بلتون نحو 7.8%.

وتمتلك أوراسكوم المالية، التابعة لعائلة ساويرس المصرية الشهيرة، 259.1 مليون سهم بما يمثل 55.9% من بلتون، بحسب البيان وبيانات بلتون.

اقتنصت شيميرا الإماراتية عبر شركتها التابعة شركة "شيمبى 1 انفستمنت" صفقة بلتون بعدما تقدمت بعرض أعلى من آخر قدمه تحالف مستثمرين يمثله "دبليو إم للاستشارات" بسعر 1.35 جنيه (0.072 دولار) للسهم.

و"دبليو إم" هي شركة استشارات مقرها القاهرة، لم تفصح عن هوية المستثمرين المشاركين في التحالف الذي تمثله.

وتستهدف شيميرا شراء حتى 417.1 مليون سهم بنسبة 90 % وبحد أدنى 236.4 مليون سهم بنسبة 51% من أسهم رأس مال بلتون.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية سريان العرض حتى نهاية جلسة 3 أغسطس المقبل.

بلتون

تعمل بلتون في السمسرة في الأوراق المالية وإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار وأنشطة بنوك الاستثمار والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي.

بلغ إجمالي أصولها 1.94 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، وحققت صافي ربح 3.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

وتدير أصول تتخطى 26 مليار جنيه، وأدارت عمليات اندماج واستحواذ وصفقات في سوق المال تزيد عن 110 مليار جنيه.

زخم الاستحواذات

صفقة بلتون، ليست بعيدة عن زخم الاستحواذات الحالية في مصر التي أصبحت – وفقا لمذكرة بحثية لوحدة الأبحاث في بنك الاستثمار المصري برايم – أرض خصبة لنشاط الاندماج والاستحواذ في ضوء مستويات تقييم منخفضة.

في الشهور القليلة الماضية، زادت شركة بلدنا القطرية حصتها في جهينة للصناعات الغذائية المصرية، واستحوذت صافولا السعودية على شركة المصرية البلجيكية للاستثمارات، فيما حصلت القابضة ADQ الإماراتية على حصص في 5 شركات مصرية بينهم شركة المدفوعات فوري والبنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في البلاد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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