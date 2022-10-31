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وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، التي تدير عدة مطاعم للوجبات السريعة في الشرق الأوسط منها بيتزا هت وكنتاكي، التسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام بشكل مزدوج ومتزامن في السعودية والإمارات، بحسب بيان منشور على البورصة السعودية يوم الاثنين.

وتسعى الشركة إلى طرح 2,527,089,930 سهم تمثل 30% من إجمالي أسهمها.

وقالت الهيئة إن "هذا الطرح المزدوج يعد الأول من نوعه في السوق المالية السعودية".

وتأسست مجموعة أمريكانا في الكويت في عام 1964، وأطلقت مفهوم مطاعم الخدمة السريعة في السوق الإقليمية في عام 1970 بافتتاح مطعم ويمبى، وهو أول مطعم همبرغر في الشرق الأوسط، بحسب موقعها الإلكتروني.

وحاليا، تعمل المجموعة في 20 دولة وتدير أكثر من 1800 مطعم في جميع أنحاء المنطقة، فضلا عن 29 موقع لإنتاج المواد الغذائية في الإمارات والسعودية والكويت ومصر.

ومن ضمن العلامات التجارية التي تديرها المجموعة: هارديز، وفرايديز، وكوستا، ودجاج تكا، وكرسبي كريم.

ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار هو رئيس مجلس إدارة أمريكانا.

وقبل 6 سنوات، كانت أمريكانا شركة مدرجة ببورصة الكويت، واستحوذ عليها العبار في عام 2016 من خلال شركة Adeptio التابعة له، ثم اشترى صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 50% من Adeptio في وقت لاحق من ذلك العام.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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