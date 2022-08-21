وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على طلب بيت التمويل الكويتي (بيتك) بإدراج أسهمه في بورصة البحرين، بحسب إفصاح لبيت التمويل وبيان لبورصة الكويت يوم الأحد.

وهذه الخطوة تأتي في إطار صفقة الاستحواذ المحتمل لبيتك على ما يصل إلى 100%، من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني، بحسب رويترز.

وسيبدأ عرض الاستحواذ في بورصتي البحرين والكويت من 24 أغسطس ويمتد حتى 7 سبتمبر، بحسب بيان سابق لبيت التمويل.

وبدأ الطرفان التباحث بشأن صفقة الاستحواذ عام 2017، ولكنها تأخرت بعد أن طلبت وزارة المالية الكويتية عام 2020 من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مراجعة الجدوى الاقتصادية للاستحواذ بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وحصل بيت التمويل الكويتي، الشهر الماضي، على موافقة البنكين المركزيين البحريني والكويتي على صفقة الاستحواذ عن طريق مبادلة الأسهم، حيث سيتم إصدار أسهم جديدة في بيتك بناء على نسبة تبادل 1 سهم في بيتك لكل 2.695 سهم من أسهم الأهلي المتحد.

وسينتج عن عملية الاستحواذ تأسيس سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تصل قيمتها إلى 115 مليار دولار، وفقا لبلومبرغ.

وتأسس "بيتك" عام 1977 وهو مدرج في البورصة الكويتية منذ 1984 ولديه 65 فرع. وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصة 24% من أسهمه.

وتأسس البنك الأهلي المتحد عام 1971 باسم بنك الكويت والشرق الأوسط وله 35 فرع، وهو مدرج في كل من البورصة الكويتية والبحرينية، وهو تابع لمجموعة الأهلي المتحد في البحرين.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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