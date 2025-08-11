تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

طروحات

تدرس مصر اللجوء لطرح حصص أقلية في الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بدلا من البيع لمستثمرين استراتيجيين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفق وسائل إعلام محلية.

وقد باعت الحكومة المصرية نحو 4.9% من أسهم شركة دمياط لتداول الحاويات إلى البنك التجاري الدولي بقيمة 513.6 مليون جنيه ( 10.6 مليون دولار) الأحد وفق بيانات رسمية و وسائل إعلام محلية. وتعتزم الحكومة طرح نحو 20 – 25% من الشركة في البورصة خلال الفترة المقبلة.

في فبراير الماضي، كشف أحمد الشيخ، رئيس بورصة مصر، لزاوية عربي، عن مباحثات مع الحكومة لطرح الشركات التي تنوي الحكومة التخارج منها في البورصة أولا من خلال الاكتتاب في حصص صغيرة بدلا من التوجه لبيعها لمستثمر استراتيجي مباشرة، فيما تدرس البورصة تعديل تشريعي لتسهيل ذلك.

تنقيب عن الغاز

ستطرح مصر مزايدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأحمر في شهر سبتمبر المقبل، وفق وسائل إعلام محلية.

وسيتم منح الشركات المتقدمة حوافز تشجيعية للبحث والتنقيب في 4 مناطق رئيسية، وذلك عقب تخلي شركات شل وشيفرون ومبادلة عن مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأحمر لعدم الجدوى الاقتصادية.

تقدر احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي نحو 6.2 مليار مكعب، بينما يبلغ الانتاج اليومي نحو 4 مليار مكعب، وتسعى الحكومة المصرية لزيادة الإنتاج الى 5 مليار مكعب يوميا بنهاية العام الجاري.

بلتون القابضة

ارتفع صافي أرباح شركة بلتون القابضة بنسبة 60% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي لتسجل 1.3 مليار جنيه، وفق بيان نتائج أعمال الشركة.

وزادت الإيرادات المجمعة أيضا بنسبة 115% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2025، لتبلغ 6.3 مليار جنيه.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4620 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3960 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5280 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.46 جنيه للشراء و 49.48 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.63 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

