قالت منصة تداول العملات المشفرة "بايبت" إنها تخطط لنقل مقرها العالمي إلى دبي بعدما حصلت على موافقة مبدئية لإجراء مجموعة متكاملة من الأعمال في مجال الأصول الافتراضية في الإمارات.

وأضافت المنصة، في بيان يوم الاثنين عبر موقعها الإلكتروني، أنها ستبدأ من شهر أبريل 2022 في تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات في الإمارات.

وكانت إمارة دبي أقرت في وقت سابق من شهر مارس الجاري قانون تنظيم الأصول الافتراضية والذي يضع إطار تنظيمي لقطاع الأصول الافتراضية، وستؤسس بموجبه مؤسسة "سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية" التي ستكون معنية بتنظيم خدمات الأصول الافتراضية والإشراف والرقابة عليها.

وتأسست منصة بايبت عام 2018 بهدف تداول العملات الرقمية، ولديها حاليا أكثر من 5 ملايين مستخدم مسجلين لديها، بحسب موقعها الإلكتروني وحسابها على لينكدإن.



(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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