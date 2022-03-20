قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن رغيف الخبر الحر (الخبز غير المدعم) سيعود إلى سعره ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية في خلال 48 ساعة.

وأضاف المصيلحي، في مقابلة مساء السبت مع برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن الحكومة ستمد مخابز الخبز غير المدعوم بالقمح والدقيق بسعر محدد ما سيترتب عليه تحجيم سعر الخبز، بعد ارتفاعه في بعض المخابر لأكثر من 150 قرش في الفترة الأخيرة.

وتابع أن الحكومة تخطط لتحديد سعر الخبز غير المدعم لمدة ثلاثة أشهر، وأن السعر قد يتغير شهريا إذا اقتضى الأمر.

وكانت الحكومة المصرية ألزمت مزارعي القمح الأسبوع الماضي بتسليم جزء من المحصول بواقع 12 أردب عن كل فدان بحد أدنى بناء على الحيازة الزراعية، في محاولة لتأمين احتياجاتها المحلية من القمح بعد أزمة روسيا وأوكرانيا والتي تمثلان نحو 80% من مصدر القمح لمصر، التي هي أكبر مستورد عالميا.

(إعداد: مريم عبد الغني)

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