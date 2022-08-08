تدرس صناعات الغانم الكويتية، بيع حصة أقلية في الشركة من خلال طرح عام أولي في بورصة الكويت، وفقا لما نقلته رويترز عن مذكرة داخلية.

تنشط حركة الطروحات الأولية في بورصات الخليج لا سيما على نطاق الشركات العائلية.

ولم تذكر رويترز موعد الطرح أو تفاصيل إضافية.

ماذا نعرف عن الغانم؟

تأسست عام 1932 كإحدى أكبر الشركات الخاصة العائلية بالخليج ويتولى قتيبة الغانم منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

تعمل الغانم في قطاعات تشمل مواد البناء والتجزئة والسيارات والخدمات المالية وغيرها

وتمتلك حقوق بيع سيارات شفروليه وكاديلاك وهوندا ولوتس وفورد ولينكولن وغيرها

كما تمتلك حقوق امتياز لكوستا كوفي في الكويت ووينديز الشرق الأوسط

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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