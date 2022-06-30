قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان مساء الخميس إنها أعلنت حالة القوة القاهرة على مينائين وحقل نفط.

والقوة القاهرة تعفي المؤسسة من المسؤولية القانونية تجاه عملائها.

وكانت المؤسسة قد أعلنت منذ أيام أنها تدرس إعلان "القوة القاهرة" خلال ال 72 ساعة المقبلة ما لم يتم استئناف الإنتاج و الشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت.

يعاني قطاع الطاقة الليبي من إغلاقات متكررة على يد جماعات مسلحة تعكس الأزمة السياسية المستمرة بين شرق وغرب ليبيا بين حكومة عبد الحميد الدبيبة - التي مقرها في الغرب - والذي يرفض تسليم السلطة إلى فتحي باشاغا المختار من البرلمان والذي يقع مقره في شرق ليبيا.

وسيتم إعلان القوة القاهرة في مينائي السدرة وراس لانوف بخليج سرت وحقل الفيل النفطي.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)