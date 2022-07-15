قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الذي عينته حكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا فرحات بن قدارة الجمعة إن المؤسسة رفعت حالة القوة القاهرة عن جميع حقول النفط والموانئ واستأنفت عمليات الإنتاج والتصدير، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

ويعاني قطاع الطاقة الليبي من إغلاقات متكررة على يد جماعات مسلحة تعكس الأزمة السياسية المستمرة بين شرق وغرب ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة - التي مقرها في الغرب - والذي يرفض تسليم السلطة إلى فتحي باشاغا المختار من البرلمان والذي يقع مقره في شرق ليبيا.

وعينت حكومة الدبيبة بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط يوم الثلاثاء ورفضه البرلمان الذي يقع في شرق ليبيا ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة المقال من قبل الدبيبة.

وكانت ليبيا قد أعلنت القوة القاهرة - التي تعفي الشركة من المساءلة القانونية تجاه عملائها - على حقول نفط وموانيء أكثر من مرة منذ عدة أشهر.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان الأربعاء الماضي رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي البريقة والزويتينة شرق ليبيا.

(إعداد: شيماء حفظي ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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