حصلت منصة "كراكن" لتداول العملات والأصول، على رخصة من سوق أبوظبي العالمي لمزاولة خدمات تداول الأصول الافتراضية والأصول المودعة بالدرهم الإماراتي.



وبحسب بيان اليوم الاثنين، فمنصة كراكن هي أول منصة عالمية لتداول الأصول الافتراضية تحصل على "تصريح مالي كامل" من سوق أبوظبي العالمي.



وكان سوق أبوظبي العالمي منح في وقت سابق من شهر أبريل الجاري منصة بينانس مزود البنية التحتية للبلوك تشين والعملات المشفرة موافقة مبدئية لمزاولة خدمات وساطة التداول في الأصول الافتراضية.



ووفق بيان اليوم، ستتضمن الخدمات التي ستوفرها منصة كراكن في السوق كل من التداول وخدمات "الحافظ الأمين" للأصول المودعة بالدرهم الإماراتي والأصول الافتراضية.

وسيصبح الدرهم الإماراتي ثامن عملة ورقية يجري التداول عليها في منصة كراكن، بعد الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والدولار الكندي، والين الياباني، والفرنك السويسري والدولار الأسترالي.



وسوق أبوظبي العالمي هو منطقة مالية حرة تقع في قلب مدينة أبو ظبي، وتوفر بيئة تنظيمية للشركات المتخصصة بالقطاع المالي.



وكراكن هي أول بورصة عالمية تحصل على ترخيص لتداول العملات، وتأسست عام 2011 ولديها 9 مليون عميل في 60 دولة، وتشمل عمليات التداول عليها أكثر من 100 أصل تشفير و7 عملات ورقية.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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