أعلن أمير قطر حمد بن تميم، يوم الثلاثاء، افتتاح مشروع غاز برزان، في تغريدة عبر تويتر.



ووفقا للبيانات المتاحة عن المشروع الذي أعلن عنه لأول مرة في 2011 وكان يتوقع افتتاحه ما بين 2014 و 2015، تبلغ التكلفة الاستثمارية نحو 10.3 مليار دولار، وهو تعاون مشترك بين قطر للطاقة وإكسون موبيل، لإنتاج 1.4 مليار قدم مكعب يوميا.



وقطر للطاقة هي مؤسسة عامة مملوكة للدولة مسؤولة عن صناعة النفط والغاز في قطر.



(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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