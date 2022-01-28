حقق النفط مكاسب بنحو 15% منذ بداية العام، فإلى أين وصلت أسعاره ولماذا ارتفعت؟

الفيديو يجيبكم على تلك التساؤلات.

(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

© ZAWYA 2022