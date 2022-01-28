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حقق النفط مكاسب بنحو 15% منذ بداية العام، فإلى أين وصلت أسعاره ولماذا ارتفعت؟
الفيديو يجيبكم على تلك التساؤلات.
(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)
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