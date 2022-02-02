في عام ملىء بعدم اليقين، ظلت مكانة الذهب كمخزن للقيمة أحد الثوابت القليلة، فارتفع استهلاكه على مستوى العالم 44% خلال 2021 وكان نصيب الشرق الأوسط كبير، فمن أكبر مستهلكي المعدن النفيس في المنطقة؟ وكم يبلغ نصيب الفرد في البلدان المختلفة؟

( البيانات من إعداد: أماني رمضان، ومن تصميم: كريستال ابوجودة ونور معتوق)

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