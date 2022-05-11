أعلنت شركة يقين كابيتال المالية، النطاق السعري لسهم شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) بالبورصة السعودية.

وقالت في بيان للبورصة يوم الأربعاء، إنه تم تحديد النطاق السعري بين 65 - 71 ريال (بين 17.3 و 18.9 دولار) للسهم.

وتعتزم الشركة طرح 282 ألف سهم بما يمثل 20% من رأسمالها في السوق الموازية "نمو".

بدأت الشركة في 1985 كفرع لشركة أبناء حسن عبدالكريم القحطاني للتجارة والمقاولات التي تأسست في السبعينات، وتعمل في صناعة المثلجات والآيس كريم، إلى جانب أنشطة أخرى كالتجارة والتشييد والخدمات المالية.

وتمتلك شركة هاك القابضة (مجموعة حسن عبدالكريم القحطاني) 89.6% من الشركة وشركة هاكار للاستثمار 9.9% منها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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