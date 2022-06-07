كشفت وزارة الطاقة العُمانية يوم الثلاثاء أنها لم تشارك مؤخرا في أي نقاشات فنية أو مفاوضات تجارية مع ايران تتعلق بالحقل النفطي البحري المشترك غرب بخا أو هنغام كما يُعرف من الجانب الإيراني.

تجدد الحديث عن حقل "غرب بخا-هنغام" بعد تصريحات أدلى بها وزير النفط الإيراني جواد أوجي في 23 مايو ونقلتها عنه وكالة فارس عن موافقة البلدين تشكيل لجنة لتطوير الحقل.

وكان أوجي من بين الوفد المرافق للرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي لعُمان يوم 23 مايو في زيارة رسمية تخللها الإعلان عن التوقيع على اتفاقيات.

ووفقا لرويترز التي نقلت هذه التصريحات عن وكالة فارس، وقع البلدان عام 2005 مذكرة تفاهم لتطوير الحقل بشكل مشترك ولكن ظل الاتفاق حبر على ورق وقررت ايران تطوير الحقل بشكل منفرد في 2012.

وعن مذكرات التفاهم بين عُمان وايران، قال وزير الطاقة والمعادن العُماني محمد الرمحي في 4 يونيو إنها تتعلق بتطوير مشروعي خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين وحقل هنغام، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

هنغام

كشف الرمحي في تصريحاته في 4 يونيو عن سعي البلدين إلى تطوير حقل هنغام.

وفي بيانها يوم الثلاثاء أشارت وزارة الطاقة العُمانية الى أنها "تنفي أن يكون هناك أي اتفاق لتوزيع الحصص بين الشركاء، مع تأكيدها بأن تعظيم الفائدة من هذا الحقل سيكون من خلال التطوير المشترك اذا تم الاتفاق عليه."

وبحثا عن تعليق، أرجع وزير الطاقة العماني الرمحي موقع زاوية عربي الى بيان الوزارة الرسمي.

الغاز من إيران

أضاف الرمحي في تصريحاته إن "الجانبين اتفقا على تشكيل فريق فني لمراجعة مشروع خط أنابيب الغاز حيث من المتوقع أن يضخ خط الأنابيب - الذي وُقعت اتفاقيته في عام 2013 والبالغ طوله 400 كيلومتر مربع - حوالي 28 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 15 عاما من إيران إلى سلطنة عُمان."

وقبل الزيارة أعلن وزير النفط الإيراني عن اتفاق بين بلاده وعُمان لإعادة إحياء مشروع أنابيب الغاز. وتسعى ايران التي تمتلك احتياطي غاز ضخمة الى زيادة صادراتها النفطية التي تخضع لعقوبات نتيجة برنامجها النووي.

ولم تحرز المفاوضات القائمة بين الغرب وايران لإيجاد حل للملف النووي الإيراني أي تقدم.

ماذا نعرف عن الحقل؟

-هو حقل نفطي بحري مشترك بين عُمان وإيران

-يقع قبالة محافظة مسندم بعمان ويسمى غرب بخا

-يقع في عمان ضمن منطقة امتياز 8

-بدأت عمان الانتاج من الجزء الخاص بها في 1985

-يسمى الجزء الخاص بإيران هنغام

بحسب أوف شور تكنولوجي، يقع على بعد 70 كيلومتر من الشواطئ الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز

-لم يتفق الطرفان على تطوير مشترك للحقل رغم التفاوض قبل سنوات

-تبلغ احتياطات الحقل 700 مليون برميل نفط و2 تريليون قدم مكعب من الغاز، بحسب أوف شور تكنولوجي

(إعداد: شيماء حفظي وشاركت في الإعداد ريم شمس الدين، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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