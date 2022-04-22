* تم إعادة النشر لتصحيح تفاصيل إجازة السعودية

تستعد الأسواق لإجازة عيد الفطر الأسبوع المقبل، حيث أعلنت السعودية والإمارات والكويت ومصر مواعيد العطلة الرسمية.



وتبدأ عطلة البورصة السعودية "تداول" نهاية يوم الخميس 28 أبريل 2022، وتستمر الإجازة حتى السبت 7 مايو على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 وستكون الإجازة للقطاعين الغير الربحي والخاص بنهاية دوام يوم السبت 30 أبريل 2022، و لمدة 4 أيام.

أما بورصة الكويت، فأعلنت تعطيل العمل بدءا من يوم الأحد 1 مايو 2022 وحتى يوم الأربعاء 4 مايو بمناسبة عيد الفطر، إما العطلة الرسمية فهي تمتد للخميس 5 مايو.



وفي الإمارات، اعتمد مجلس الوزراء العطلة الرسمية للحكومة الاتحادية اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري وحتى الجمعة الموافق 6 مايو 2022 ليشمل كافة الوزارات والجهات الاتحادية، على أن يستأنف العمل يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022 ( السبت والأحد عطلة أسبوعية رسمية).



وأعلنت الحكومة المصرية، عطلة رسمية بداية من السبت 30 أبريل 2022 وحتى الخميس 5 مايو 2022 بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر، على أن يستأنف العمل يوم الأحد 8 مايو 2022 ( الجمعة والسبت عطلة أسبوعية رسمية).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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