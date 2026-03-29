ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لمستوى قياسي جديد الأحد، تحت ضغوط استمرار الحرب في إيران التي دخلت أسبوعها الخامس وتصاعد المخاوف من انخراط جماعة الحوثيين - المدعومة من إيران ومتواجدة في اليمن - في الحرب.

وبحلول الساعة 10:50 صباحا بتوقيت القاهرة، تداول الدولار عند نحو 53.5 جنيه للشراء و53.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وقد انطلقت حرب إيران، يوم السبت 28 فبراير 2026 - نهاية الشهر- بهجمات أمريكية إسرائيلية تسببت في مقتل المرشد الأعلى الإيراني السابق على خامنئي وقيادات في طهران، وتبعها هجمات إيرانية ضد إسرائيل ودول خليجية. وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار النفط وتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط مع إغلاق إيران مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي.

ومنذ اندلاع الحرب، ارتفع سعر الدولار من نحو 48 جنيه للبيع، لمستويات قياسية وصلت لنحو 52.9 جنيه في 9 مارس الجاري، وفق بيانات البنك المركزي المصري، قبل أن يشهد الجنيه حركة تذبذب طفيفة خلال الأيام التالية.

ومن شأن تنفيذ الحوثيين لهجمات ضد حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أن يعطل مرور السفن في قناة السويس، أحد أبرز مصادر الدولار في وقت تواجه فيه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، وخروج الأموال الساخنة ما ضغط على عملتها المحلية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

