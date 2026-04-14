حقق الجنيه المصري مكاسب خلال تعاملات الثلاثاء، أول يوم عمل هذا الأسبوع بعد عطلة عيد القيامة وشم النسيم، فيما تخفف التوقعات بشأن استمرار مفاوضات إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران من تدهور المعنويات.

وبحلول الساعة 11:30 صباحا بتوقيت القاهرة، تداول سعر الدولار عند نحو 52.5 جنيه للشراء و52.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي، وهروب الأموال الساخنة وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس، ما ضغط على العملة المحلية ودفعت الدولار لمستويات قياسية.

وفرضت الولايات المتحدة حصار على مضيق هرمز، ​بعد فشل محادثات الجولة الأولى من مفاوضات إنهاء الحرب والتي تمت في باكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع..

