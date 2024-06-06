يُتداول الدولار في مصر في نطاق 47 جنيه بعد 3 أشهر على تعويم العملة المحلية يوم 6 مارس الماضي، في البلاد الساعية لتخفيف حدة أزمة سيولة دولارية تعاني منها لسنوات، ما يعد تحرك كبير من مستوى 30.9 جنيه للدولار قبل التعويم.

وتداول الدولار في بنوك محلية صباح الخميس، في نطاق بين 47.57 و47.67 جنيه، بينما بلغ سعره في السوق الموازية بين 47.05 و47.65 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

كان خفض الجنيه مدعوم بتدفقات دولارية، حصلت عليها مصر من اتفاقية شراكة مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة وتوسعة قرض صندوق النقد الدولي، فيما قفز الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي المصري الشهر الماضي، مع تسلم مصر الدفعة الثانية من مستحقات تلك الصفقة.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مايو، بأكثر من 5 مليار دولار إلى 46.12 مليار دولار من 41.05 مليار دولار بنهاية أبريل، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وضمن الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة، حصلت مصر في مايو على 14 مليار دولار إضافة لتحويل وديعة إماراتية للجنيه.

وكانت الإمارات قد تنازلت - ضمن الصفقة - عن ودائع لدى مصر بقيمة 11 مليار دولار تم تقسيمها على دفعتين بواقع 5 مليار دولار في الدفعة الأولى، و6 مليار دولار في الدفعة الثانية.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة قيمة قرض وقعته نهاية 2022 إلى 8 مليار دولار من 3 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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