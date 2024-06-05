تتواصل تحركات سعر الدولار في مصر، بالسوقين الرسمية والموازية مع مرور نحو 3 أشهر على خفض الجنيه في 6 مارس الماضي.

وبحلول الساعة التاسعة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، تداول الدولار بالسوق الموازية في نطاق بين 46.70 و47.40 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما تداول السعر الرسمي في نطاق بين 47.37 و 47.47 جنيه، وفق بنوك محلية.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مايو الماضي، بأكثر من 5 مليار دولار، إلى 46.12 مليار دولار من 41.05 مليار دولار بنهاية أبريل، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وكانت مصر تسلمت في مايو الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات وحصلت على 14 مليار دولار إضافة لتحويل وديعة إماراتية للجنيه.

وكانت الإمارات قد تنازلت - ضمن الصفقة - عن ودائع لدى مصر بقيمة 11 مليار دولار تم تقسيمها على دفعتين بواقع 5 مليار دولار في الدفعة الأولى، و6 مليار دولار في الدفعة الثانية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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