تواصل العملات المشفرة وعلى رأسها البتكوين جني مكاسب اتجاه الأسعار التصاعدي وسط بيئة اقتصادية عالمية محفزة على الشراء، إضافة لعدة عوامل تدعم توقعات بمزيد من الصعود، وفق محللان تحدثا لزاوية عربي.

واستفادت البتكوين حديثا من خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، ما جعل الأصول ذات المخاطر العالية، أكثر جاذبية بالمقارنة مع استثمارات أخرى أقل مخاطرة.

تشهد البتكوين ارتفاعات منذ منتصف أكتوبر الجاري، ووصلت لحافة 70 ألف دولار، قبل أن تقلص مكاسبها قليلا بالقرب من مستوى 67 ألف دولار الأربعاء.

وعلى أساس سنوي قفزت البتكوين بأكثر من 118%.

مؤشر الطمع

جاء ارتفاع البتكوين بدعم من عدة عوامل، بينها انخفاض المعروض وارتفاع الطلب وزيادة ثقة المستثمرين في السوق، حسب رانيا جول، محللة أولى لأسواق المال في XS.com للتداول العالمية والتي لها مكاتب وتراخيص في عدة دول.



"تم سحب أكثر من 51,000 بتكوين من البورصات المركزية (المنصات الرئيسية للتداول) الشهر الماضي، مما يعني قلة العرض المتاح للتداول مع ارتفاع الطلب، وهذا يدفع الأسعار إلى الأعلى،" حسب جول لزاوية عربي.



وأضافت المحللة، أن عمليات شراء خيارات الشراء طويلة الأجل من قبل مؤسسات كبرى عززت التوقعات الإيجابية للأسعار.

"كما أن مؤشر المشاعر المرتفع إلى مستوى الجشع (عند 73 نقطة) يعكس زيادة الثقة بين المستثمرين في الأصول المشفرة، مما يزيد من تدفق الأموال نحو البتكوين،" حسب جول.

وتعني المحللة بمؤشر المشاعر مؤشر"الخوف والطمع للعملات الرقمية" الذي يقيس مشاعر وثقة المستثمرين تجاه السوق على المدى القريب. ويتم قياس ذلك على مؤشر من 100 نقطة تبدأ من الخوف الشديد وكلما زادت القيمة تزداد الثقة إلى حد الطمع والجشع.

مستقبل الأسعار

خلال رحلة صعودها، كسرت البتكوين مستويات مقاومة رئيسية، وتستهدف مستويات جديدة للأسعار عند 71 و 73 ألف دولار، ما يعزز احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد، حسب جول.

وبحسب عبدالعزيز البغدادي، مدير محافظ واستثمار مقيم حاليا في قطر، لزاوية عربي، فإن سعر البتكوين مازال محافظ على الاتجاه الصاعد و"أي تصحيحات سريعة من هذه المنطقة قد تكون لالتقاط الأنفاس واكتساب العزم لمواصلة الصعود وقد تمثل أيضا فرصة للشراء وتعزيز المراكز".

واتفق المحللان على أن احتمالية استمرار ارتفاع الأسعار قائمة.

وقالت جول إن العوامل الأساسية الحالية من الطلب المرتفع وانخفاض المعروض، تدعم إمكانية استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير إلى المتوسط، خاصة مع تزايد عدد المستخدمين عالميا للبتكوين، لكن أي تغيير في المشاعر أو زيادة مفاجئة في المعروض قد يعيد بعض الضغوط البيعية في شكل تصحيح قبل الصعود لقمم جديدة.

"برأيي استمرار الصعود يعتمد على الحفاظ على الثقة بالسوق وتزايد الطلب مع استمرار قلة العرض،" حسب جول.

وقال البغدادي، إن الأسواق قد تشهد بعض التقلبات السعرية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية "لكن كل هذا لن يؤثر على الاتجاه العام للأسعار. الخبر الحقيقي الذي سيحرك الأسواق قبل نهاية العام هو بيان الفيدرالي الأمريكي حول معدلات الفائدة في اجتماع ديسمبر".

وفسر البغدادي، أنه من المتوقع أن يخفض الفيدرالي الفائدة في الاجتماعين القادمين، بـ 0.25% في كل اجتماع، "لكن نظرا لتزامن اجتماع نوفمبر مع الانتخابات الأمريكية وأن آخر اجتماع تم تخفيض نصف نقطة مئوية، فالأرجح أن يتم تأجيل القرار إلى اجتماع ديسمبر".

بالنسبة للبتكوين، "خفض الفائدة ليس الخبر، الخبر هو وتيرة الخفض لأن هذا هو المؤشر على نجاح أو فشل الحرب على التضخم.. خفض الفائدة يعني تدفق أموال كانت محبوسة في البنوك إلى الأسواق، يعني انتعاش أكبر لأسواق المال، وارتفاع شهية المستثمرين للإنفاق. و العكس بالعكس،" حسب البغدادي.

كان الفيدرالي الأمريكي، الشهر الماضي، قد خفض أسعار الفائدة بـ 0.5% منهيا رحلة تشديد نقدي استمرت نحو أربع سنوات، مع توقعات بخفض بنسبة مماثلة خلال العام الجاري.

هل نصل إلى 80 ألف دولار؟

"من الناحية الفنية، أعتقد أن إذا تمكنت البتكوين من تجاوز مستويات المقاومة عند 71,000 و73,000 دولار قريبا، فإنها قد تستهدف مستويات أعلى مثل 80,000 دولار، خاصة إذا استمرت الأوضاع الإيجابية في السوق،" بحسب جول.

وفق رؤية المحللة، فإن هناك زخم قوي يدفع الأسعار حاليا، لكنها قد تواجه مقاومات عنيدة قبل 80 ألف دولار نتيجة للضغوط البيعية المحتملة عند هذه المستويات العالية، وهذا قد يؤخر الوصول لمثل هذا المستوى في المدى القريب.

سيكون 80 ألف دولار رقم قياسي للبتكوين، التي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 73,700 دولار في مارس وسط تفاؤل بشأن الطلب على صناديق التداول المخصصة للعملات المشفرة التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة هذا العام قبل أن يتباطأ الارتفاع لاحقا.

وأضافت المحللة "هناك إمكانية قوية للوصول إلى 80,000 دولار قبل نهاية 2024، ولكن يبقى هناك حاجة للحذر بسبب التحديات المحتملة في السوق ومن المحتمل أن نرى هذا المستوى (80,000 دولار) في الربع الأول من 2025".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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