تعتزم شركة Expedition Investment التقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية حتى 90% من أسهم شركة الصناعات الغذائية "دومتي" المصرية.

وسيكون السعر المبدئي للسهم في الصفقة المحتملة 5 جنيهات مصرية (0.27 دولار) للسهم الواحد، بحسب بيان شركة Expedition، التي ستقوم بعمل الفحص النافي للجهالة على دومتي.

وارتفع سهم شركة دومتي خلال تعاملات اليوم بنسبة 9% إلى 4.3 جنيه (0.24 دولار).

ولم يذكر البيان معلومات كافية عن شركة Expedition غير أنها مؤسسة وفقًا لقوانين دولة موريشيوس، وأن هيكل مساهميها يضم حصص أقلية لمؤسس دومتي عمر الدماطي والعضو المنتدب محمد عمر الدماطي.

وتنشط عمليات الاستحواذ على الشركات في السوق المصري هذا العام، حيث استحوذت شركة بلدنا القطرية على حصة 5٪ في شركة جهينة، فيما تقدم بنك أبو ظبي الأول الإماراتي بعرض للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس.

ووافقت الحكومة المصرية الشهر الماضي على بيع حصصها في البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك المصرية المدرجة، وشركة فوري للمدفوعات في صفقات تقدر بـ 2 مليار دولار.

وتأسست شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" عام 1990 وتنتج منتجات الجبن الأبيض والموتزاريلا.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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