وقعت شركة طيبة للاستثمار السعودية اتفاقية ملزمة لشراء كامل حصة مجموعة صافولا في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية السعودية مقابل نحو 459.3 مليون ريال (122.5 مليون دولار)، وفقا لبيانين منفصلين من الشركتين لبورصة السعودية (تداول) يوم الخميس.

وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية هي شركة تأسست عام 2010 بغرض تطوير وإدارة المخطط الرئيسي لمدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة بالسعودية، وهي مدرجة بالبورصة السعودية.

وتشمل الصفقة كامل حصة صافولا البالغة 11.47 % في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، والتي تتضمن حصص مباشرة وغير مباشرة.

ويخضع إتمام الصفقة للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية أو التعاقدية خلال 120 يوم، وفي حال تعذر ذلك يجوز للشركتين إلغاء الصفقة أو تمديدها لفترة إضافية.

وتتخارج صافولا من استثماراتها في القطاعات غير الرئيسة، ضمن خطة للتركيز في الاستثمار في أنشطتها الرئيسة في قطاعي الأغذية والتجزئة، بحسب بيانها لتداول.

نبذة عن الشركتين

طيبة: تأسست عام 1988 للمشاركة في تطوير وتنمية المنطقة المركزية بالمدينة المنورة بالسعودية، وتمتلك جهات حكومية 11% من أسهمها، وتعمل في عدد من القطاعات بينها تملك العقارات والمقاولات المعمارية والكهربائية والصيانة والتشغيل، وهي مدرجة في البورصة السعودية.

صافولا: تأسست عام 1979 وتعمل في قطاعي الأغذية والتجزئة، وتقدم منتجاتها في أسواق السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مدرجة في البورصة السعودية منذ 1991.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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