قالت شركة إشراق للاستثمار المدرجة بسوق أبوظبي، يوم الثلاثاء، إنها تعتزم الاستحواذ على 97.3% من أسهم صندوق "جولديلوكس" ومقره في أبوظبي وتديره شركة "شعاع جي إم سي ليمتد" التابعة لشركة شعاع كابيتال للاستثمار.



وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي الثلاثاء، أن عملية الاستحواذ ستكون عن طريق تبادل غير نقدي للأسهم ليحصل مستثمرو صندوق "جولديلوكس" على أسهم في إشراق للاستثمار مقابل نقل حصصهم في الصندوق.



وتأسس الصندوق عام 2015 ويركز على الاستثمارات في الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي، وهو مساهم في مجموعة من الشركات منها: دانة غاز، وأنغامي، وجي إف إتش المالية، والشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"، وشركة تكافل الإمارات.



وبلغت أرباح الصندوق في عام 2021 نحو 613 مليون درهم إماراتي (166.9 مليون دولار) وبلغ صافي عائده منذ التأسيس 243%.



أما شركة إشراق للاستثمار فتعمل في نشاط الاستثمار العقاري في دبي وأبوظبي، بحسب ملف الشركة على سوق أبوظبي.



(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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