حددت شركة سال للخدمات اللوجستية السعودية النطاق السعري للطرح العام الأولي بين 98 ريال و106 ريال (26.13 إلى 28.26 دولار) للسهم، بحسب بيان نشرته بورصة تداول السعودية يوم الاثنين.

تقدم الشركة خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي وتوفر الحلول اللوجستية.

وتنشط الطروحات في الأسواق الخليجية التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط.

وكانت شركة سال قد أعلنت في 12 سبتمبر عن نيتها طرح 30% من أسهمها - أو ما يعادل 24 مليون سهم عادي - للاكتتاب العام الأولي على بورصة تداول.

وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية هي المستشار المالي وتتولى مهمة تنسيق الطرح وإدارته.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين٬ للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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