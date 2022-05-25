رفعت شركة بلدنا القطرية حصتها في شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية، ضمن سلسلة استحواذات خليجية على حصص في شركات مصرية ناجحة، مستغلة انخفاض أسعارها.

أعلنت الشركة القطرية، زيادة حصتها في جهينة إلى 10.1% بشراء 1.4 مليون سهم مقابل نحو 12.4 مليون جنيه ( 667 ألف دولار) مقارنة بحصة 5% في مارس الماضي. وبدأت في الاستحواذ على حصص في جهينة في سبتمبر الماضي.

ويحيط بجهينة الكثير من التساؤلات منذ احتجاز مؤسسها صفوان ثابت في ديسمبر 2020 ثم نجله سيف ثابت في فبراير 2021 على ذمة قضايا ذات طابع سياسي. ولم يتم تقديمهم للمحاكمة بعد.

اهتمام بلدنا بشراء حصص في جهينة يأتي مدفوعًا بعدة عوامل، منها حصتها السوقية، وانخفاض سعرها، بحسب إيمان مرعي، محللة القطاع الاستهلاكي بشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الاوراق المالية.

وتقدر مرعي السعر العادل لجهينة عند 10 جنيه للسهم مقابل حوالي 8.8 جنيه حاليًا، مع ارتفاع محتمل قدره 15% بناء على سعر إغلاق أمس.

"جهينة تعتبر فرصة استثمار جيدة، ما قد يحفز شركة بلدنا لشراء مزيد من الأسهم أو نشهد صفقة اندماج في المستقبل بين الشركتين،" بحسب مرعي.

وشهد السوق المصري استحواذات كبرى لشركات خليجية على حصص في شركات، أبرزها شراء ADQ-القابضة الإماراتية أسهم بقيمة نحو 2 مليار دولار 5 شركات منها البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، وأبو قير للأسمدة و الأسكندرية للحاويات.



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ونمت إيرادات جهينة العام الماضي بنسبة 17% إلى 8.8 مليار جنيه ( 476.6 مليون دولار) وارتفعت أرباحها 23%، فيما تتوقع مرعي نتائج أعمال إيجابية خلال 2022 رغم الضغوط التضخمية والاقتصادية بسبب تميز السوق المصري بمعدلات استهلاك قوية.

وهو ما أكدته شركة بلدنا في بيانها بأن "السوق المصري الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة سوقاً كبيراً وواعدا لقطاع الأغذية والمشروبات…من المتوقع أن تحقق (جهينة) عوائد أكبر في ظل نمو السوق المتوقع وتوفر شبكة توزيع قوية".

وتسيطر جهينة على نحو 50% من سوق اللبن كأكبر منتج للألبان في مصر، و ثاني أكبر منتج للعصير في السوق المصري بحسب تقديرات مرعي.

نبذة عن بلدنا وجهينة

تأسست شركة بلدنا للصناعات الغذائية، في عام 2014 وهي أكبر منتج للأغذية ومنتجات الألبان والعصائر في قطر، وفقا لموقعها الرسمي.

وهي إحدى شركات باور إنترناشونال القابضة القطرية، التي تعمل في أنشطة التطوير العقاري والاستثمار والصناعة والمطاعم والتجزئة ومزارع الألبان والأجبان والخدمات.

وتأسست جهينة للصناعات الغذائية، عام 1983، وهي أحد أكبر منتجي الألبان ومشتقاته في مصر وتنتج كذلك العصائر ومنتجات الطهي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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