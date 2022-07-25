أعلنت سوناطراك الجزائرية اكتشافين للغاز بمجهودها الخاص بالإضافة لاكتشاف نفطي بالشراكة مع شركة إيني الايطالية، وفقا لبيان يوم الاثنين.

وقالت الشركة الحكومية، إن اكتشاف الغاز الأول سجل خلال الاختبارات 300 ألف متر مكعب يوميا من الغاز و 26 متر مكعب يوميا من المكثفات.

أما الاكتشاف الثاني فتبلغ معدلات الغاز المتوقعة منه 213 ألف متر مكعب من الغاز يوميا و17 متر مكعب من المكثفات يوميا.

ويبلغ الحجم المتوقع للاكتشاف النفطي 1.3 ألف برميل يوميا من النفط و 51 ألف متر مكعب يوميا من الغاز المصاحب.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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