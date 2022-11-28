وافقت هيئة سوق المال السعودية على إدراج شركة ادارات للاتصالات وتقنية المعلومات -المملوكة نصفها من قبل شركة المعمر لأنظمة التكنولوجيا- في السوق الموازي نمو بالبورصة السعودية، بحسب بيان منشور يوم الاثنين على البورصة السعودية (تداول).

وفي نوفمبر 2021، أعلنت شركة المعمر أن شركة ادارات تقدمت بطلب إدراج أسهمها في السوق الموازي نمو، بعد أن عينت سابقا شركة فالكم للخدمات المالية كمستشار مالي للبدء بإجراءات التسجيل والإدراج، وفق إفصاحات سابقة من شركة المعمر للبورصة السعودية.

وسوق نمو هو سوق موازي بالبورصة السعودية بمتطلبات إدراج أسهل من السوق الرئيسي، وهو مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال. ويشترط لإدراج الشركة بسوق نمو أن يكون الحد الأدنى لقيمتها السوقية 10 ملايين ريال مقارنة بـ 300 مليون ريال في السوق الرئيسي، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من الأسهم المصدرة، مقابل 30% على الأقل في السوق الرئيسي، بحسب الموقع الإلكتروني لبورصة تداول.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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