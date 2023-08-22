دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أكبر بورصة للمشتقات المالية وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط، إلغاء رسوم التداول المرتبطة بعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي يجري تداوله في البورصة تحت الرمز "DGSG".

وبعد أن حصلت البورصة على الموافقة التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسري الإعفاء من رسوم العقد المذكور اعتباراً من 21 أغسطس 2023 حتى 31 ديسمبر 2023. وخلال هذه الفترة، ستتنازل بورصة دبي للذهب والسلع عن جميع الرسوم الخاصة بها ورسوم شركة دبي لمقاصة السلع، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالتداول والمقاصة والتسليم. ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم هيئة الأوراق المالية والسلع البالغة 0.03 دولار أمريكي.

كما تسعى بورصة دبي للذهب والسلع للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإلغاء رسوم عقودها الآجلة للذهب، وستقوم بإطلاع السوق على أي مستجدات بهذا الخصوص في الوقت المناسب.

ووسط الضغوط التضخمية العالمية وحالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي، ظل الطلب على الذهب قويا في ظل تزايد إقبال المستثمرين على شراء فئات الأصول التي تشكل ملاذات آمنة وسط التقلبات. وخلال النصف الأول من عام 2023، ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.4٪، ليغلق عند 1,912.25 دولار أمريكي للأونصة في نهاية الفترة. وباستثناء أسهم الأسواق المتقدمة، تفوق أداء الذهب على جميع الأصول الرئيسية الأخرى تقريباً هذا العام، مما يدل على دوره كأداة موثوقة للحفاظ على الثروات.

وفي هذه المناسبة، قال لويس هيمس، المدير التجاري لبورصة دبي للذهب والسلع: "بعد أن شهدنا نمواً كبيراً في عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بورصة دبي للذهب والسلع منذ إطلاقه في عام 2018، نتوقع أن يؤدي الإعفاء من الرسوم إلى زيادة أحجام التداول وتحفيز الإقبال على تداول العقد على المدى الطويل من خلال جذب مستثمرين جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم. وفي الوقت نفسه، فإن الطلب المتزايد على الذهب في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، إلى جانب النمو المطرد لصناعة التمويل الإسلامي، يضيف المزيد من الدعم لأحجام التداول والسيولة. وتلتزم بورصة دبي للذهب والسلع بالعمل عن كثب مع أعضائها لإنشاء سوق تتسم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والعدالة والشفافية".

وتجدر الإشارة إلى أن عقد الذهب الفوري DGSG متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لملكية الذهب وهو معتمد من قبل نخبة من علماء الشريعة البارزين. ويتميز العقد بكونه مدعوم بـسبيكة ذهبية بوزن واحد كيلوغرام بدرجة نقاوة لا تقل عن 0.995 حيث يتم تسجيل ملكية كل سبيكة باسم المستثمر وتخزينها بشكل منفصل، وبالتالي فالعقد يلبي متطلبات "معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب". ويتم التسليم من خلال منصة ترايد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي منصة إلكترونية مصممة خصيصا لتسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في المرافق الموجودة في دولة الإمارات، مما يضمن التسليم السلس للعقود التي يجري تداولها.

ويشكل عقد الذهب الفوري جزءاً من المحفظة المتنوعة لبورصة دبي للذهب والسلع من عقود المعادن الثمينة، بما في ذلك العقود الفورية والآجلة للذهب والفضة والنحاس. وتعمل البورصة على طرح عقود جديدة، مثل عقد الفضة الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي تتم مراجعته حالياً من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

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نبذة عن بورصة دبي للذهب والسلع:

بورصة دبي للذهب والسلع هي البورصة الرقمية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، والتي يقوم المتداولون من خلالها بإدارة مخاطرهم وحماية قيمة أصولهم وتنمية محافظهم الاستثمارية. وتعمل البورصة على تعزيز السيولة في السوق من خلال طرح مجموعة واسعة من العقود الآجلة وعقود الخيارات في مجال المعادن الأساسية والثمينة، والمنتجات الهيدروكربونية، والأسهم والعملات. ونحن نضمن لأعضاء البورصة منصة عالية التنظيم لتداول ومقاصة المشتقات، ذات مصداقية عالمية وسجل حافل في مجال تسوية العقود.

تمتلك وتدير بورصة دبي للذهب والسلع أكبر شركة مقاصة متعددة الأصول في المنطقة، وهي شركة دبي لمقاصة السلع، المرخصة كشركة تقاص مركزي من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وحاصلة على اعتراف سلطة النقد في سنغافورة كدار مقاصة مرخصة. كما أن بورصة دبي للذهب والسلع ودار المقاصة التابعة لها خاضعتين للرقابة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة.

ويتيح الموقع الجغرافي الاستراتيجي لبورصة دبي للذهب والسلع في دبي، على مفترق طرق التجارة الرئيسية والمناطق الزمنية المختلفة، لعب دور حيوي في صناعة تداول المشتقات العالمية والعمل في أي سوق أو منطقة جغرافية، وتوفير خدمات غير متقطعة وبرسوم بسيطة وشفافة، والاستفادة من الإطار التنظيمي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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