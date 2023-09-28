أرامكو السعودية توافق على الاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية في "مِد أوشن" للطاقة مقابل 500 مليون دولار مع خيار لزيادة حجم المساهمة

الشراكة الإستراتيجية تمكّن أرامكو السعودية من الاستفادة من الفرص العالمية للغاز الطبيعي المُسال

الظهران - وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية في شركة "مِد أوشن" للطاقة مقابل 500 مليون دولار أمريكي. وتُعد "مِد أوشن" إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المُسال، أسستها وتديرها "إي آي جي"، من أكبر المؤسسات الاستثمارية الرائدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية على الصعيد العالمي.

وتعمل "مِد أوشن" للطاقة حاليًا على استحواذ حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال، مع إستراتيجية نمو لإنشاء أعمال عالمية متنوعة للغاز الطبيعي المُسال. وتمثّل الشراكة الإستراتيجية مع "مِد أوشن" أول استثمار دولي لأرامكو السعودية في الغاز الطبيعي المُسال.

تُعد هذه الاتفاقية امتدادًا للشراكة بين أرامكو السعودية وشركة "إي آي جي"، التي كانت جزءًا من تحالف استحواذ على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، في عام 2021.

ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية. ولدى أرامكو السعودية أيضًا خيار زيادة حصتها والحقوق المرتبطة بها في "مِد أوشن" للطاقة" في المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: "يُسعدنا أن نعزز شراكتنا الإستراتيجية مع (إي آي جي)، من خلال هذا الاستحواذ، الذي يمثّل أول استثمار عالمي لأرامكو السعودية في الغاز الطبيعي المُسال. ونتوقع نموًا قويًا في الطلب على الغاز مع استمرار التوجه العالمي نحو تحوّل الطاقة. ولا شك في أن الغاز يُعد وقودًا حيويًا والمادة الأولية في مختلف الصناعات، لذلك نعتقد أنه سيكون مهمًا لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة لطاقة آمنة ومتوفرة وأكثر استدامة".

من جهته، قال الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، الأستاذ ناصر خالد النعيمي: "تُعد هذه الصفقة خطوة مهمة في إستراتيجية أرامكو السعودية لتصبح لاعبًا عالميًا رائدًا في أعمال الغاز الطبيعي المُسال. ونرى فرصًا كبيرة في هذه السوق التي تعمل في وضع يسمح بالنمو الهيكلي على المدى البعيد. ولا شك في أن "مِد أوشن" للطاقة مجهزة جيدًا للاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال، لذلك تعكس هذه الشراكة الإستراتيجية رغبتنا في العمل مع كبار اللاعبين الدوليين لتحديد وفتح فرص جديدة على المستوى العالمي".

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة (إي آي جي) وكبير إدارييها التنفيذيين، السيد بلير توماس: "يأتي تحوّل الطاقة وراء كل قرار استثماري نتخذه، ونعتقد أن للغاز الطبيعي المُسال دورًا رئيسًا يلعبه في تمكين التحوّل المنظم الذي يوازن بين هدفي المجتمع المتلازمين لتقليل الكربون وأمن الطاقة. وبالتزامن مع ذلك، نعتقد أن قطاع الغاز الطبيعي المُسال جاهز للتغيير، لذا هناك دور لشركة ذكية تتمتع بأداء نظيف مثل "مِد أوشن". وبينما ينصب تركيزنا الأولي على الصفقات المعلنة في أستراليا، نرى أن هناك مجموعة من الفرص على النطاق العالمي. ونحن متحمسون لتوسيع شراكتنا الحالية مع أرامكو السعودية لتشمل هذه المبادرة المهمة".

وبدوره، قال كبير الإداريين التنفيذيين لشركة "مِد أوشن" للطاقة، السيد دي لاري فنتر: "إنه لشرف كبير لشركة "مِد أوشن" أن تكون أرامكو السعودية مساهمًا رئيسًا وشريكًا إستراتيجيًا لها. ونحن نتشارك القناعة بأن الغاز الطبيعي المُسال هو عامل تمكين لا يتجزأ في تحوّل الطاقة العالمي، ونعتقد أن قطاع الغاز الطبيعي المُسال العالمي لديه أسس قوية لعقود عديدة قادمة. ولذلك تُعد الشراكات التعاونية أساسية لقيام "مِد أوشن" بأعمالها ونموها وازدهارها. وفي أرامكو السعودية، لدينا شريك لديه تفكير على المدى البعيد في صميم أعماله، والتزام ثابت باستمرار التعاون، ونتطلع إلى متابعة العديد من الفرص الجديدة معًا".

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

عن "إي آي جي":

(إي آي جي) هي مستثمر مؤسسي رائد في قطاع الطاقة والبنية التحتية العالمية برأسمال 22.9 مليار دولار تحت إدارتها كما في 30 يونيو 2023م. (إي آي جي) متخصصة في الاستثمارات الخاصة في الطاقة والبنية التحتية المتعلقة بالطاقة على أساس عالمي. خلال مسيرتها التاريخية التي تمتد إلى 41 عامًا، خصصت الشركة أكثر من 45.0 مليار دولار لقطاع الطاقة من خلال أكثر من 400 مشروعًا وشركة في 42 دولة في 6 قارات. تشمل قاعدة عملاء (إي آي جي) العديد من برامج التقاعد الرائدة وشركات التأمين والأوقاف والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأوروبا. يقع المقر الرئيس للشركة في مدينة واشنطن العاصمة، ولها مكاتب في هيوستن ولندن وسيدني وريو دي جانيرو وهونغ كونغ وسيول.

عن "مِد أوشن" للطاقة:

"مِد أوشن" للطاقة هي شركة للغاز الطبيعي المُسال أسستها مجموعة (إي آي جي) وتديرها بهدف بناء محفظة غاز طبيعي مُسال متنوعة ومرنة ومنخفضة التكلفة وتنافسية للكربون. ويعكس تأسيس هذه الشركة إيمان (إي آي جي) بالغاز الطبيعي المُسال باعتباره عامل تمكين حاسم في تحوّل الطاقة والأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي المُسال كمورّد طاقة إستراتيجي جيوسياسيًا. ويرأس شركة "مِد أوشن" للطاقة دي لاري فنتر، وهو خبير في القطاع لمدة 25 عامًا، وشغل عددًا من المناصب التنفيذية، بما في ذلك الرئيس للغاز الطبيعي المُسال على النطاق العالمي لشركة رويال داتش شل.

للحصول على معلومات إضافية، يُرجى زيارة موقع (إي آي جي) على الإنترنت: www.eigpartners.com أو موقع "مِد أوشن" للطاقة على: www.midoceanenergy.com .