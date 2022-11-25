نقلت وكالة رويترز يوم الجمعة عن مصادر مطلعة قولها إن شركة أفيردا إنترناشونال، ومقرها دبي، تخطط لبيع حصة في الشركة يتوقع أن تكون حصة أغلبية.

وتعمل الشركة المتخصصة في إدارة النفايات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع بنك موليس آند كومباني (Moelis & Co) لترتيب الصفقة المحتملة.

كانت الشركة تجري محادثات للاكتتاب العام من خلال اندماج مع شركة Better World Acquisition Corp في وقت سابق من هذا العام، لكن تم التخلي عن تلك الفكرة، ثم درست الشركة طرح عام أولي في الإمارات أو السعودية، وفق رويترز.

وكانت الشركة فكرت في الاكتتاب العام في 2019، وحينها قُيمت ما بين 600 و 700 مليون دولار، وفق الوكالة.

نبذة عن أفيردا

(وفقا لموقعها الرسمي)

- تأسست في عام 1964 في بيروت بلبنان وكانت تحمل اسم "سكر للهندسة" (Sukkar Engineering) ومقرها حاليا في دبي.

- تعمل في إدارة النفايات وإعادة تدويرها وإدارة النفايات الخطرة، في قطاعات الرعاية الصحية والصناعة ومع البلديات المحلية.

- تعمل في الهند ودول الشرق الأوسط وأفريقيا كالإمارات والسعودية وعمان وقطر والمغرب وجنوب أفريقيا والكونغو.

- تقدم خدماتها لأكثر من 60 ألف عميل من القطاعين العام والخاص.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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