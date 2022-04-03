قالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، يوم السبت، إنها رفعت شريحة الطرح العام الأولي للمكتتبين الأفراد من 260 مليون سهم إلى 760 مليون سهم بعدما فاقت طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد المعروض بكثير.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، إنه بعد زيادة شريحة الطرح للأفراد ستتراوح قيمة الطرح بين 20.25 مليار درهم إماراتي و22.32 مليار درهم (6.08 مليار دولار).

وانتهت يوم السبت فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد، ومن المقرر أن تنتهي يوم 5 أبريل لبقاقي فئات المستثمرين المحليين والدوليين.

وتحتفظ حكومة دبي بملكية 82% من الهيئة بعد الاكتتاب.

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا