وافقت مجموعة تيكوم في دبي، على خطة للتحول إلى شركة مساهمة عامة قبل طرح عام أولي، بحسب ما نقلته بلومبرغ يوم الخميس.

وأعلنت حكومة دبي في ديسمبر الماضي، إدراج تيكوم في سوق دبي المالي، ضمن خطة لتعميق البورصة، تشمل طرح مجموعة من الشركات الحكومية الضخمة.

مجموعة "تيكوم"، هي جزء من "دبي القابضة" تضم 10 مجمعات أعمال كبرى، وتستضيف مقرات لأكثر من 5600 شركة في مختلف القطاعات.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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