* تم إضافة بورصة مصر

شهدت بورصات الخليج تراجعات جماعية مع بداية تداولات اليوم، بعد إعلان روسيا حملات عسكرية على أوكرانيا، أثارت غضب أمريكا والدول الغربية وفيما يلي معدل انخفاض عات الأسواق في مستهل التعاملات بحسب بيانات ريفينيتيف حتى الساعة 11:30 بتوقيت دبي:

دبي: 2.57%

السعودية: 1.84%

قطر: 1.47%

أبوظبي: 1.28%

البحرين: 0.97%

مسقط: 0.13%

وتعطل بورصة الكويت اليوم بمناسبة يوم الاستقلال الوطني.

وقد تراجعت البورصة المصرية في مستهل تداولات اليوم بنحو 3.2%.





(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)

(للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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