يبدو أن الأسواق العربية اعتادت على التصعيدات الإقليمية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، وآخرها اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله نهاية الأسبوع، وفق ما قاله محللان لأسواق المال لزاوية عربي.

وصعّدت إسرائيل مؤخرا من عملياتها تجاه جنوب لبنان ونفذت عمليات اغتيال لقيادات حزب الله وسط توقعات باجتياح بري قريب للجنوب اللبناني، وذلك مع اقتراب مرور عام على الحرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وحزب الله من داعمي حركة حماس في الحرب ضد إسرائيل.

قال محلل مالي مصري - فضل عدم ذكر اسمه - لزاوية عربي، إن الأسواق العربية لن تتأثر بالتصعيدات الأخيرة في المنطقة "طالما لم تنشب حرب رسمية" بين طرفي النزاع الأبرز حاليا.

نظرة على الأسواق

في افتتاحية تعاملات الأحد، ارتفعت البورصة المصرية وسجل مؤشرها الرئيسي "ايجي اكس 30" ارتفاع طفيف بنحو 0.25% فوق مستوى 31.35 ألف نقطة.

أما السوق السعودية فتراجع مؤشرها الرئيسي "تاسي" بحلول العاشرة ونصف صباح الأحد، وانخفض بنحو 0.65%، كما تراجع مؤشر بورصة عمّان بـ 0.13% بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر بـ 0.26%. وأسواق الإمارات عطلة رسمية يوم الأحد.

"الأسواق الخليجية النهاردة على انخفاض لأنها كانت عاملة ارتفاعات في جلسات الأسبوع الماضي على خلفية خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس، فلازم بتوصل عند مرحلة لجني الأرباح،" حسب حنان رمسيس محللة مالية وعضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية المصرية، لزاوية عربي.

وهو ما اتفق معه المحلل الآخر، وقال إن التراجع في "تاسي" يعد حركة تصحيحية طبيعية بعد ارتفاع لـ 7 جلسات متتالية، ولا يمكن بالضرورة ربطها بالأحداث الجيوسياسية. وقد يرتد المؤشر خلال جلسة الأحد أو الاثنين.

خفض الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر الفائدة بـ 0.5% مع توقعات بخفض آخر بنفس النسبة قبل نهاية العام. ومن شأن خفض الفائدة عادة أن يُحفز النشاط الاقتصادي والاستثماري، لكن التوترات الجيوسياسية الحالية تُدخل عنصر من عدم اليقين قد يُضعف من هذا النشاط.

أما ارتفاعات مؤشرات البورصة المصرية، فسّرتها رمسيس، بأنها "في الوقت ده من السنة بيكون المتداولين مهتمين بنتائج الأعمال وتحركات المؤسسات وضخ السيولة والاستثمار في سندات أذون الخزانة، ده اللي بيأثر على التداولات".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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