أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية، المستشار المالي لاكتتاب شركة نقي للمياه السعودية، تحديد سعر سهم الشركة عند 69 ريال ( 18.4 دولار)، وفقا لبيان عبر سوق تداول الثلاثاء.

وتستهدف الشركة طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسي، بعدد 6 مليون سهم.

وتم تغطية اكتتاب المؤسسات أكثر من 30.3 مرة، فيما تكون فترة اكتتاب الأفراد على نحو 10% من أسهم الطرح يومي 27 و 28 يوليو.

نبذة عن "نقي للمياه"

(حسب موقعها الرسمي)

تعمل الشركة في قطاع إنتاج وتعبئة المياه بقطاعي البيع بالجملة و بالتجزئة.

لدى الشركة 4 آبار مياه جوفية بسعة أكثر من 4 مليون متر مكعب سنويا، و7 خطوط إنتاج وتنتج الشركة نحو 128 مليون عبوة مياه شهريا.

لدى الشركة مختبر صحي و9 مستودعات وفرعين للعمليات الإدارية والتشغيلية.

بدأت الشركة عملها في 2014.

وحققت زيادة بنسبة 5% في إيرادات العام الماضي لتصل إلى 277.8 مليون ريال بينما تراجع صافي الربح هامشيا إلى نحو 77.3 مليون ريال مقابل 77.9 مليون ريال.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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