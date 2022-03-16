حصلت شركة بينانس على ترخيص للعمل في دبي، وفق بيان للشركة نقلته يوم الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد أيام من حصول الشركة على ترخيص للعمل في البحرين.



ويسمح ترخيص الأصول الافتراضية لأكبر بورصة عملة مشفرة في العالم بتشغيل أعمالها الإقليمية من دبي.



وقد حصلت منصة FTX لتداول العملات المشفرة أيضا على رخصة لتداول الأصول الافتراضية في دبي، بحسب بيان للمنصة يوم الثلاثاء.



(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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