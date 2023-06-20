قالت بورصة قطر، في بيان يوم الثلاثاء، إنها أطلقت بنجاح منصة تداول إلكترونية جديدة في إطار سعي الدوحة إلى تطوير السوق المالي القطري وتحقيق التنوع الاستثماري.

تأتي الخطوة فيما تسعى بورصة قطر لتعزيز سيولتها في إطار استراتيجية قطر لتنويع اقتصادها، مثلها مثل العديد من دول الخليج النفطية التي تعمل لتقليل الاعتماد على عائدات النفط في اقتصاداتها في ظل تقلب أسعار النفط.

ماذا نعرف عن المنصة الجديدة؟

(وفق البيان)

- تضم أنظمة وحلول جديدة تعتمد على نفس تكنولوجيا الأسواق المالية المستخدمة في مجموعة بورصة لندن، وهي تكنولوجيا مستخدمة من قبل أكثر من 25 بورصة وسوق مالي في جميع أنحاء العالم.

- ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق.

- توفر مجموعة من المميزات بما في ذلك تغطية متطلبات التداول لسوق المشتقات، وتسهيل عمليات الاكتتابات العامة الأولية.

- هي منصة تداول متعددة الأصول ومتعددة الأسواق، حيث تقدم حلول للتداول في الأسهم والسندات والمشتقات على منصة واحدة.

- توفر خدمات التحقق من أرصدة المحافظ في الوقت الحقيقي، والتعامل مع أنواع جديدة من الأوامر، والتعامل مع مؤشرات متنوعة، وتنبيهات الرقابة على التداول، والرقابة على صانعي السوق، بالإضافة إلى التكامل مع جهة الإيداع والمشاركين في السوق.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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