





هل من العدل ألا تخضع المكاسب المحققة في البورصة للضرائب؟ يقول المعارضون أن ضرائب البورصة تخيف المستثمرين وتحرم الاقتصاد من فوائد هو في حاجة ماسة لها.

لكن يبدو أن الحكومة المصرية قد عقدت العزم على تطبيق ضريبة على الأرباح الرأس مالية على الأسهم بداية من 1 يناير 2022 دون الالتفات للأصوات المعارضة. فهل تنجح، أم تؤجلها كما فعلت عدة مرات من قبل تحت ضغط الأصوات المعارضة من داخل السوق؟

أحمد فتيحة يناقش الضريبة مع مصطفى حسن، العضو المنتدب لشركة فيصل للاستثمارات المالية، و إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول للأوراق المالية.

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بودكاست زاوية حوار من انتاج موقع زاوية عربي وإعداد أحمد فتيحة.

شكر خاص ل هبة عفيفي.