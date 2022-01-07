أعلنت أبوظبي تعيين هشام خالد ملك، رئيس لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، فمن هو؟

- يحمل درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة الإمارات، وماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة نيوهافن الأمريكية، وشهادة في حوكمة الشركات من انسياد، ويتولى مناصب عدة في مؤسسات حكومية.

- هو أيضا عضو في مجلس إدارة سوق أبوظبي.

- ويشغل منصب وكيل دائرة المالية وهي هيئة اقتصادية تابعة لأبوظبي، وهو عضو مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي، وهو أيضا عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية المملوكة لحكومة أبوظبي.

- تشير البيانات إلى أنه تولى منصب المدير التنفيذي لقسم الخزينة وعلاقات المستثمرين في "مبادلة".

(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

#أخبار اقتصادية

© ZAWYA 2022